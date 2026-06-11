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Почему растут волосы и ногти

Источник:
Sibnet.ru
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Мужчина стрижет ногти
Фото: © Magnific.com

Волосы и ногти должны постоянно расти, поскольку подвергаются физическому воздействию выполняя защитные функции, рассказала биолог и популяризатор науки Вера Башмакова. И по той же причине они образованы мертвыми клетками и не чувствуют боль.

Ногти защищают чувствительные кончики пальцев. Под ногтевой пластиной находится множество рецепторов, и она спасает их от травм. Волосы на голове выполняют роль теплоизоляции: сохраняют тепло зимой и защищают мозг от перегрева летом.

«Волосы и ногти состоят из клеток, так же как и весь остальной организм. Но если бы эти клетки были живыми, иннервированными, чувствительными, то они не смогли бы как следует выполнять свою защитную функцию. Представьте себе, что ногтю больно, когда он что-то царапает, — ни о какой победе в драке в этом случае не может быть и речи!» — приводит портал «Элементы большой науки» пояснение биолога.

Поэтому волосы и ногти образованы мертвыми клетками, которые не чувствуют боли, когда их ломают или режут. Природа придумала хитрый «механизм».

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Дело в том, что в самом основании каждого волоска и каждого ногтя есть зона роста, где клетки живы и активно делятся. «"Дочки" этих клеток — вначале живые маленькие клеточки — производят очень много структурного белка кератина, так много, что клетка почти вся оказывается им заполнена», — рассказала эксперт

«Кератин — прочный, водонепроницаемый белок, он не позволяет частям клетки "общаться" между собой, и от этого клетка умирает. Новые клеточки, образовавшиеся в зоне роста, выпихивают отмершие клетки вперед, и в результате этого отрастает волос или ноготь», — заключила биолог.

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