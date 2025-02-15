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Почему язык без костей

Источник:
Sibnet.ru
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Язык
Фото: © Pxhere.com/ru/photo/771408

Отсутствие костей придает языку необычайную гибкость, которая необходима для проталкивания пищи и извлечения звуков. Эта особенность отражена в популярной русской поговорке.

Кости придают крепость и силу частям тела. Но есть органы, которым нужна особая гибкость. Природа нашла два варианта решения этой проблемы. Первый — миниатюризация костей и увеличение их количества. Так устроена человеческая кисть с ее тонкой моторикой.

Второй вариант — полный отказ от костей. Так природа поступила с языком, которому нужна виртуозная гибкость для обращения с пищей во рту и произнесения звуков, особенно, таких сложных как человеческая речь.

Язык человека — не одна, а целых восемь мыщц, хитрым образом переплетенных между собой. Это делает его не только сверхгибким, но дает ему возможность сокращаться или удлиняться.

Люди давно подметили сверхгибкость языка. Широко известна поговорка «язык без костей». Так говорят о людях, которые болтают без умолку и не «лезут за словом в карман».

Но у этой поговорки есть противоположное выражение — «косноязычие»: неспособность выражать свои мысли и подбирать нужные слова.

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GammiPluh

Что лучше того что уже есть? Звезду смерти еще не достроили

se 34

Результаты видны многим, зайди в европейские чаты у них там жесть как подгорает, сплошной ор и истерика...

snoo

Я только что видел сверхсекретные карты Генштаба, так вот, там Украина в составе России!

korvinsS

Китайцы понимают что дом у нас только один и он очень уязвим.