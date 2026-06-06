Россиянка сыграет в финале «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева 6 июня сыграет в финале Открытого чемпионата Франции. Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

Для 19-летней Мирры Андреевой, занимающей восьмую строчку рейтинга WTA, выход в финал турнира Большого шлема стал первым в карьере. Ранее ее лучшим достижением на «Ролан Гаррос» был полуфинал в 2024 году.

В решающем матче Андреева выйдет на корт с польской спортсменкой 24-летней Майей Хвалиньской, победившей россиянку Диану Шнайдер. Хвалиньская находится на 114-й строчке рейтинга WTA, для нее выход в финал также стал первым.

Официальные трансляции «Ролан Гаррос» в России отсутствуют, посмотреть матч можно будет в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Последний раз российская теннисистка выигрывала турнир Большого шлема в 2014 году — тогда победу в финале Открытого чемпионата Франции одержала Мария Шарапова.