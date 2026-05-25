Новая «Битва Грилей» пройдет на Обском море

Фестиваль шашлыка «Битва Грилей» состоится в парке отдыха «Звезда» на Обском море 30 мая. В шестой раз профессионалы будут удивлять рецептами, а зрители — пробовать приготовленные на огне блюда.

«"Битва Грилей" — масштабное семейное событие, объединяющее профессионалов, любителей и всех, кто ценит вкусную еду, дружескую атмосферу и настоящий огонь!» — отметили организаторы.

Оценивать оригинальность рецепта, мастерство приготовления и подачи шашлыков и блюд на гриле будет жюри во главе с бессменным председателем, ведущим кулинарных шоу Севой Мокиным.

Также в жюри

Гарик Мкртчян — владелец сети ресторанов, автор самого длинного люля-кебаба в мире, хранитель семейных кулинарных секретов Новосибирска,

Станислав Ан — шеф-повар японского аутентичного бара с уникальной атмосферой и авторской кухней «AJI»,

Ольга Платонова — самая эпатажная женщина Сибири, технолог общественного питания с красным дипломом, экономист, экс-налоговый инспектор, актриса, блогер, TV-ведущая и мотиватор.

Ольга Чернавина — президент Федерации рыболовного спорта Новосибирской области, общественный деятель, бизнесвумен, основатель группы компаний «Навигатор Сибири», эксперт по экопроектам и лауреат премии «Человек года» 2024.

Гостей ждет дегустация приготовленных командами блюд, мастер-класс от Гарика Мкртчяна по приготовлению «мясного наполеона», розыгрыш подарков и лотерея.

За музыкальную программу отвечает дуэт «Папье Маше», который исполнит хиты из мира блюза, рока и поп-музыки в акустике.

«Битва грилей» начнется 30 мая в 13.00 клубе «Феникс» в парке отдыха «Звезда» на Обском море. Вход свободный.