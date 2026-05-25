Анапа официально откроет купальный сезон

Пляж Анапы
Фото: Артём Топчий / CC BY 3.0

Купальный сезон в Анапе официально откроется 1 июня и продлится до 30 сентября, соответствующее постановление подписала мэр города Светлана Маслова.

Разрешение на купание в море будет действовать на территориях, исключенных из опасной зоны, определенной после ЧС с танкерами. Подготовительные работы уже идут — на безопасных пляжах идет установка инфраструктуры, ведется завоз чистого песка.

В прошлом году во время курортного сезона в Анапе действовал запрет на пляжный отдых из-за ЧП в декабре 2024 года в Керченском проливе во время шторма, в котором повреждения получили танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».

Тогда произошел разлив нефтепродуктов, нефтяное пятно достигло кубанского побережья, после штормов регулярно фиксировались выбросы мазута на анапских пляжах.

