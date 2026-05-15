Песков раскрыл повестку визита Путина в Китай

Подготовка к визиту президента России Владимира Путина в Китай завершена, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что все основные параметры визита согласованы, и скоро Кремль объявит даты.

Повесткой визита станут вопросы двусторонних отношений, в том числе образование, высокие технологии и гуманитарные темы, рассказал пресс-секретарь российского президента. Кроме того, стороны будут обсуждать международные события, цитирует «Коммерсантъ» Пескова.

«Прежде всего, это наши двусторонние отношения, это особые отношения привилегированного стратегического партнерства, солидный объем торгово-экономического взаимодействия, который стабильно превышает 200 миллиардов долларов»,— сказал представитель Кремля.

По информации South China Morning Post, Владимир Путин должен посетить Китай 20 мая. 15 мая завершился визит президента США Дональда Трампа в Китай.