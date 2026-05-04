НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Студенческие билеты и зачетки изменились

Источник:
Sibnet.ru
295 0
Студенческие билеты и зачетки изменились
Фото: Andrey Filippov / CC BY 2.0

Новые студенческие билеты и зачетные книжки появились в России, соответствующий приказ Минпросвещения вступил в силу 3 мая 2026 года.

Приказ касается студентов профессиональных образовательных организаций. В вузах с 2026 года зачетные книжки и студенческие билеты переведены в электронный вид, бумажные документы выдают только по заявлению студентов.

Теперь во всех колледжах и техникумах студенческие билеты и зачетные книжки будут выглядеть и заполняться по-новому. Старый образец, утвержденный Минобрнауки в 2013 году, официально потерял силу.

В приказе прописаны детальные требования к новым документам — цвету, последовательности заполнения полей и даже степени защиты от подделок. Учебные заведения будут обязаны строго соблюдать эти стандарты.

При этом уже поступившим в колледж или техникум переоформлять зачетки и студенческие билеты не потребуется — старые документы продолжат действовать до окончания обучения.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Рособрнадзор запретил досматривать школьников перед ЕГЭ
Депутат назвал причину бегства школьников после 9-го класса
Определены сроки летних каникул для школьников
Учебники от Дмитрия Медведева внесли в федеральный перечень
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Еще одни социологи подтвердили падение рейтинга Путина
Зеленский отверг предложенное Путиным перемирие
Ситуацию в экономике России описали одним словом
Скончался начальник из новосибирской ветеринарии
Обсуждение (0)
Картина дня
Президент России Владимир Путин
Кремль анонсировал важное заявление Путина 9 Мая
Флаг Китая
Китай запретил исполнять санкции США
Флот США
Куба заявила о критической угрозе со стороны США
ПВО
ПВО сбила 334 украинских дрона над 16 регионами России
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Самое обсуждаемое
21
Россия запретила ввоз терминалов иностранных спутников
17
Белый дом объявил о конце войны с Ираном
11
Еще одни социологи подтвердили падение рейтинга Путина
10
Умер ответственный за забой скота начальник из ветеринарии
10
Путин анонсировал строительство моста на Сахалин