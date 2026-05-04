Студенческие билеты и зачетки изменились

Новые студенческие билеты и зачетные книжки появились в России, соответствующий приказ Минпросвещения вступил в силу 3 мая 2026 года.

Приказ касается студентов профессиональных образовательных организаций. В вузах с 2026 года зачетные книжки и студенческие билеты переведены в электронный вид, бумажные документы выдают только по заявлению студентов.

Теперь во всех колледжах и техникумах студенческие билеты и зачетные книжки будут выглядеть и заполняться по-новому. Старый образец, утвержденный Минобрнауки в 2013 году, официально потерял силу.

В приказе прописаны детальные требования к новым документам — цвету, последовательности заполнения полей и даже степени защиты от подделок. Учебные заведения будут обязаны строго соблюдать эти стандарты.

При этом уже поступившим в колледж или техникум переоформлять зачетки и студенческие билеты не потребуется — старые документы продолжат действовать до окончания обучения.