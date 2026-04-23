Мавзолей Ленина закрылся на месяц

Мавзолей В.И. Ленина закрылся на месяц с четверга, 23 апреля, сообщила Федеральная служба охраны (ФСО).

Допуск посетителей в Мавзолей и к некрополю у Кремлевской стены закрыт с 23 апреля по 17 мая, приводит ТАСС сообщение ФСО. Причины закрытия не называются.

Подобные ограничения вводятся ежегодно на время проведения парада Победы и других массовых мероприятий на Красной площади.

В начале апреля в популярных z-каналах стала появляться информация, что парад Победы в Москве может быть отменен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг это, заявив, что подготовка к параду продолжается.