Мавзолей Ленина закрылся на месяц

Sibnet.ru
Мавзолей Ленина
Фото: Staron / CC BY-SA 3.0

Мавзолей В.И. Ленина закрылся на месяц с четверга, 23 апреля, сообщила Федеральная служба охраны (ФСО).

Допуск посетителей в Мавзолей и к некрополю у Кремлевской стены закрыт с 23 апреля по 17 мая, приводит ТАСС сообщение ФСО. Причины закрытия не называются.

Подобные ограничения вводятся ежегодно на время проведения парада Победы и других массовых мероприятий на Красной площади.

В начале апреля в популярных z-каналах стала появляться информация, что парад Победы в Москве может быть отменен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг это, заявив, что подготовка к параду продолжается.

Что такое Мавзолей Ленина
Еще по теме
Японцам заплатят за установку приложений для знакомств
Собчак попросила Бастрыкина оценить хамство Соловьева в адрес Бони
Глава СК поручил проверить «Вредные советы» Григория Остера
Россиянам бесплатно раздадут георгиевские ленточки
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Что такое VPN на самом деле
Выбрана лучшая игра 2025 года
Месяц рассекретили в шоу «Маска»
Адам Кадыров увеличил количество медалей
Флаг Ирана
Иран отказался от продления перемирия
Армия России (комплекс «Искандер-М»)
Российская армия разбомбила объекты энергетики Украины
Сигарета
Британия введет пожизненный запрет на сигареты для молодежи
Презервативы
Популярные презервативы резко подорожают
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Самое обсуждаемое
20
Герасимов рассказал о наступлении российских войск
20
Раскрыт размер нового налога для электроники
15
Лукашенко назвал Трампа и Путина «императорами»
12
Россия исчерпала экономические резервы
11
ЕС разблокирует военный кредит Украине 90 млрд евро