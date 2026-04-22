НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Антитеррористические учения пройдут во всех детсадах и школах

Источник:
109 0
Школа, школьники, урок
Фото: © пресс-служба Минпросвещения России

Антитеррористические учения пройдут 22 апреля во всех образовательных учреждениях России, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Учения направлены на выработку практических навыков и умений правильно действовать в критической ситуации и способствуют повышению безопасности детей, говорится в сообщении ведомства.

В этом году в учениях по противодействию террористической угрозе впервые принимают участие воспитанники детсадов и дошкольных организаций. Также учения затронут школы, колледжи и техникумы, места летнего отдыха детей.

Участники отрабатывают несколько сценариев действий: при вооруженном нападении; реагирование в случае угрозы взрыва; атака с применением беспилотных летательных аппаратов. Конкретный сценарий должен выбрать областной оперштаб.

Это уже пятые всероссийские антитеррористические учения, проводимые совместно МЧС и Минпросвещения. Впервые такое мероприятие состоялось в августе 2023 года.

SIBNET.RU В MAX

Жизнь #Образование
Самое популярное
Обсуждение (0)
О самом главном
Все статьи
Мультимедиа
Самое обсуждаемое
62
31
20
15
15
