Антитеррористические учения пройдут во всех детсадах и школах

Антитеррористические учения пройдут 22 апреля во всех образовательных учреждениях России, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Учения направлены на выработку практических навыков и умений правильно действовать в критической ситуации и способствуют повышению безопасности детей, говорится в сообщении ведомства.

В этом году в учениях по противодействию террористической угрозе впервые принимают участие воспитанники детсадов и дошкольных организаций. Также учения затронут школы, колледжи и техникумы, места летнего отдыха детей.

Участники отрабатывают несколько сценариев действий: при вооруженном нападении; реагирование в случае угрозы взрыва; атака с применением беспилотных летательных аппаратов. Конкретный сценарий должен выбрать областной оперштаб.

Это уже пятые всероссийские антитеррористические учения, проводимые совместно МЧС и Минпросвещения. Впервые такое мероприятие состоялось в августе 2023 года.

