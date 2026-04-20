Всероссийские проверочные работы стартуют в школах

Школа, школьники, урок
Всероссийские проверочные работы начинаются в школах с 20 апреля, сообщила пресс-служба Рособрнадзора. Это традиционная комплексная проверка знаний, которая используется для определения качества образования в стране.

Сдавать ВПР в 2026 году будут ученики четвертых-восьмых, а также десятых классов. Ученики первого, второго и третьего классов от таких работ освобождены, учащиеся девятого и 11-го классов не пишут ВПР из-за подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

Обязательные предметы ВПР для всех сдающих — это русский язык и математика. Кроме того, в зависимости от класса школьники сдают один или два предмета дополнительно, их ежегодно случайным образом назначает Рособрнадзор.

Например, в 2026 году из перечня предметов ВПР в шестых-седьмых классах исключили обществознание, а в 10-м классе добавили биологию. В отличие от ОГЭ, результаты ВПР не влияют на итоговые оценки школьников

ВПР сдают в единое «окно» — в этом году оно продлится с 20 апреля по 20 мая, однако дни проведения проверочных работ для каждого класса и предмета все школы определяют самостоятельно.

Еще по теме
Минпросвещения утвердило нагрузку на старшеклассников
Тотальный диктант стартует в России и за рубежом
Запущен онлайн-тренажер для подготовки к ЕГЭ
Российским школьникам оставят сроки обучения
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Заработал первый в мире квантовый интернет
Федерация пощадила повернувшуюся спиной к флагу Украины гимнастку
Что такое VPN на самом деле
Премьер Словакии рассказал, когда русские встают на колени
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о подготовке большой сделки с США
Volga K50 губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
Стал известен первый обладатель кроссовера Volga K50
Армия России
Эксперт рассказала о невероятной устойчивости российской армии
Король Швеции Карл XVI Густав, мэр Львова Андрей Садовый и президент Украины Владимир Зеленский
Мэр Львова опозорился на встрече с королем Швеции
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Twilight88

Правильно, ещё один способ поиметь бабосиков с остатков населения!)

Uynachalnica

Я бы предложил другой срок - 90 лет! У всех граждан России появиться возможность дожить до этих лет!...

Удавиков

барыги и перепродажники у руля в министерствах, больше они ничего дать не могут стране, развитие производственных...

EvgenAEY

и это правильно, полицайскому жандармерийсиату надо знать всех в лицо, а то вдруг до 60-ти доживут