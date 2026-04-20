Всероссийские проверочные работы стартуют в школах

Всероссийские проверочные работы начинаются в школах с 20 апреля, сообщила пресс-служба Рособрнадзора. Это традиционная комплексная проверка знаний, которая используется для определения качества образования в стране.

Сдавать ВПР в 2026 году будут ученики четвертых-восьмых, а также десятых классов. Ученики первого, второго и третьего классов от таких работ освобождены, учащиеся девятого и 11-го классов не пишут ВПР из-за подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

Обязательные предметы ВПР для всех сдающих — это русский язык и математика. Кроме того, в зависимости от класса школьники сдают один или два предмета дополнительно, их ежегодно случайным образом назначает Рособрнадзор.

Например, в 2026 году из перечня предметов ВПР в шестых-седьмых классах исключили обществознание, а в 10-м классе добавили биологию. В отличие от ОГЭ, результаты ВПР не влияют на итоговые оценки школьников

ВПР сдают в единое «окно» — в этом году оно продлится с 20 апреля по 20 мая, однако дни проведения проверочных работ для каждого класса и предмета все школы определяют самостоятельно.