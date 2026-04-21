Рособрнадзор определил список разрешенных на ЕГЭ-2026 вещей

Источник:
Sibnet.ru
Школьники в 2026 году смогут дополнительно пронести на единый государственный экзамен (ЕГЭ) лекарства, перекус и бутылку воды, следует из рекомендаций Рособрнадзора.

На ЕГЭ традиционно будут необходимы черная ручка и паспорт. Помимо них школьники могу с собой пронести лекарства, перекус и бутылку воды, говорится в рекомендациях.

На отдельные экзамены можно будет принести и другие предметы. На ЕГЭ по биологии, географии и химии участники могут взять непрограммируемый калькулятор, по математике — линейку, не содержащую справочной информации, по физике — оба предмета.

Те, кто сдают экзамены по литературе, могут пользоваться орфографическим словарем, предоставленным их образовательной организацией или полученным на месте. Приносить личные словари не рекомендуется.

Лицам с ограниченными возможностями разрешается взять с собой необходимые технические устройства.


