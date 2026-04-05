Россия заняла предпоследнее место по уровню свободы в интернете

Источник:
Cloudwards
2
Россия оказалась в самом хвосте рейтинга по уровню свободы в интернете, обойдя только Северную Корею, следует из исследования, проведенного порталом Cloudwards.

Cloudwards проанализировал четыре категории: доступность торрент-сайтов, контента для взрослых, политического и гражданского контента, а также VPN-сервисов. Авторы опирались на данные OONI Explorer и Freedom House, а также на правительственные уведомления, судебные решения и нормативные документы.

Россия получила 4 балла из 100. Так же оценили Пакистан, Иран и Китай. В отчете говорится, что ни одна из этих стран не была отмечена как «полностью доступная» ни в одной из категорий, и все они в настоящее время блокируют или имели историю временной блокировки определенных глобальных социальных сетей, таких как X, Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской), YouTube и TikTok.

Последнее место в рейтинге заняла КНДР (0 баллов из 100). Большинство граждан Северной Корее не имеют абсолютно никакого доступа к интернету, исключение — приближенная к власти элита.

Одиннадцать стран занимают первое место в рейтинге с результатом 92 балла. Это Финляндия, Исландия, Норвегия, Бельгия, Дания, Словакия, Лихтенштейн, Суринам, Коста-Рика, Новая Зеландия и Восточный Тимор.

Обсуждение (2)
Топ комментариев

rumatam

да просто не можем...............

Voland2

У меня брат живет в Эстонии... Племянник в Бразилии. Единственная связь была телега... Думаешь кремлевского...

staff850

Подгорело знатно у тебя от этой новости видать....:joy: Вот скажи мне какой смысл блочить и вбухивать...

Danilon

Не можем ! Объяснение в 2 х словах. Зачем столько пафосного лицемерия ?