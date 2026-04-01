Изменились правила перевода денег по реквизитам

Новые правила оформления банковских переводов для бизнеса заработали с 1 апреля 2026 года, теперь необходима более подробная информация о плательщике и получателе, также потребуется расшифровывать назначение платежа, сообщила пресс-служба Минфина.

Нововведения не затронут обычные переводы между людьми — только предпринимателей и организаций, а также перечислений налогов, сборов, штрафов и других платежей в бюджет или на казначейские счета.

Согласно новым требованиям, в реквизитах «плательщика» нужно указывать полное или сокращенное наименование юридических лиц и банков. Физическим лицам придется написать полностью фамилию, имя и отчество.

Индивидуальным предпринимателям придется указывать не только полное имя, но и правовой статус, а самозанятым, нотариусам и другим людям, занимающимся частной практикой — вид деятельности и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Кроме того, в поле «назначение платежа» необходимо давать исчерпывающую информацию о наименовании товаров, работ или услуг, номера и даты договоров, товарных документов, уложившись при этом в 210 символов.

Еще одно нововведение — появился новый реквизит «фактический плательщик». Его потребуется заполнять, если деньги от имени компании или организации отправляет ее представитель, например, бухгалтер.

