Массовое пробуждение медведей началось в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
310 0
Вышедший из спячки медведь в Алтайском заповеднике
Фото: © Алтайский заповедник

Медведи начали массово выходить из спячки в регионах Сибири. Сотрудники Алтайского заповедника встретили несколько хищников, а гиды заметили свежие следы в горах Шерегеша.

Инспекторы Алтайского заповедника встретили первого медведя 27 марта, а через несколько дней на склонах Камгинского залива наблюдали двух самцов и двух медведиц с детенышами, сообщила пресс-служба организации в телеграм-канале.

«Эти наблюдения свидетельствуют о начале массового выхода хищников из берлог. Вместе с тем, не все медведи еще покинули берлоги. Крупный самец, которого осенью мы снимали на вершине хребта Торот, по состоянию на вечер 29 марта продолжал оставаться в спячке», — отметил ведущий научный сотрудник териолог Юрий Калинкин.

В Шерегеше гиды по фрирайду заметили свежие следы медведя на горе Зеленой.

Медведи в зоопарках городов Сибири вышли из спячки раньше. Например, в зоосадах Новосибирска и Красноярска косолапые пробудились в середине марта.

Жизнь #Звери #Республика Алтай #Кузбасс
