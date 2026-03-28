Раскрыта тайна внезапной эвакуации экипажа МКС

Астронавт NASA Майк Финке впервые раскрыл подробности своего медицинского недуга, из-за которого экипаж Crew-11 в минувшем январе пришлось экстренно эвакуировать с МКС.

После посадки стали известно, что причиной первой медицинской эвакуации NASA стал именно 59-летний Финке, однако конкретный диагноз не назывался — по официальной версии, с ним произошел «инцидент, потребовавший немедленной помощи».

Теперь Финке рассказал, что произошло на самом деле. По его словам, он потерял способность говорить примерно на 20 минут. Финке и члены его команды только что закончили подготовку к выходу в открытый космос, который в итоге был отменен, передает Associated Press.

«Это было совершенно неожиданно. Это произошло невероятно быстро», — рассказал Финке. Увидев, что он встревожен и что-то случилось, экипаж Crew-11 немедленно отреагировал и запросил помощь у врачей-хирургов в штаб-квартире в Хьюстоне.

Что именно вызвало кратковременную неспособность говорить, остается медицинской загадкой. Врачи исключили удушье или сердечный приступ. По версии ученых, это могло быть связано с тем, что он провел на борту МКС пять с половиной месяцев в условиях микрогравитации.

После возвращения на Землю Финке прошел множество обследований у врачей — они показали, что он полностью здоров. Отмечается, что в общей сложности астронавт провел в космосе 549 дней.