Как найти своего участкового

Всего четверо из десяти россиян знают своего участкового — лично или опосредованно, следует из результатов опроса ВЦИОМ. А десять лет назад такой информацией обладали 90% жителей страны.

Участковый уполномоченный или просто участковый — это сотрудник полиции, за которым приказом начальника территориального органа МВД закреплен определенный административный участок.

Согласно закону, участковый должен:

принимать меры по раскрытию и предотвращению преступлений и иных правонарушений;

вести прием граждан и рассматривать их заявления и сообщения;

следить за лицами, имеющими непогашенную и не снятую судимость;

следить за лицами под административным надзором;

проводить профилактическую работу с лицами, стоящими на учете;

проверять условиях хранения оружия.

Как разыскать сотрудника

Чтобы узнать, кто ваш участковый, можно воспользоваться одним из следующих способов.

Зайти официальный сайт МВД России, выбрать в главном меню раздел «Онлайн-сервисы», а в нем — подраздел «Ваш участковый». Если кликнуть по ссылке, откроется отдельный поисковик, где можно ввести конкретный адрес и узнать, кто из сотрудников полиции за ним закреплен.

Помимо ФИО участкового, там же высвечиваются его рабочий адрес, номер телефона, почта и часы приема. Вместо адреса можно воспользоваться интерактивной картой.

Также можно скачать официальное приложение МВД России на смартфон. Там доступен весь основной функционал с сайта МВД.

Если поджимает время или нет возможности что-то искать, нужно позвонить в дежурную часть по номеру 02, 102 или 112, задав необходимые вопросы дежурному.

Но нужно иметь в виду, что в силу большого объема задач участковый не всегда сможет максимально оперативно прибыть по запросу. Так что если вопрос не требует отлагательств, лучше вызывать наряд полиции по номерам 02, 102 или 112.