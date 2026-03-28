Как найти своего участкового

Всего четверо из десяти россиян знают своего участкового — лично или опосредованно, следует из результатов опроса ВЦИОМ. А десять лет назад такой информацией обладали 90% жителей страны.

Участковый уполномоченный или просто участковый — это сотрудник полиции, за которым приказом начальника территориального органа МВД закреплен определенный административный участок.

Согласно закону, участковый должен:

  • принимать меры по раскрытию и предотвращению преступлений и иных правонарушений;
  • вести прием граждан и рассматривать их заявления и сообщения;
  • следить за лицами, имеющими непогашенную и не снятую судимость;
  • следить за лицами под административным надзором;
  • проводить профилактическую работу с лицами, стоящими на учете;
  • проверять условиях хранения оружия.

Как разыскать сотрудника

Чтобы узнать, кто ваш участковый, можно воспользоваться одним из следующих способов.

Зайти официальный сайт МВД России, выбрать в главном меню раздел «Онлайн-сервисы», а в нем — подраздел «Ваш участковый». Если кликнуть по ссылке, откроется отдельный поисковик, где можно ввести конкретный адрес и узнать, кто из сотрудников полиции за ним закреплен.

Помимо ФИО участкового, там же высвечиваются его рабочий адрес, номер телефона, почта и часы приема. Вместо адреса можно воспользоваться интерактивной картой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧто не скроется от криминалиста?

Также можно скачать официальное приложение МВД России на смартфон. Там доступен весь основной функционал с сайта МВД.

Если поджимает время или нет возможности что-то искать, нужно позвонить в дежурную часть по номеру 02, 102 или 112, задав необходимые вопросы дежурному.

Но нужно иметь в виду, что в силу большого объема задач участковый не всегда сможет максимально оперативно прибыть по запросу. Так что если вопрос не требует отлагательств, лучше вызывать наряд полиции по номерам 02, 102 или 112.

Еще по теме
Как работает нотариальная телепортация
Состоится экологическая акция «Час Земли»
Глава АвтоВАЗа заявил о доминировании Lada и сел в Mercedes
Мантуров подтвердил планы запретить вейпы
смотреть все
Жизнь #Общество #Криминал
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Блокировка кредита в €90 млрд разозлила Зеленского
Снимок обнаженного Зеленского нашли в файлах Эпштейна
Адам Кадыров оказался не майором
Обматеривший Чака Норриса и россиян депутат столкнулся с проблемами
Мультимедиа
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Топ комментариев

andrei703333

Клоунада, 18 лет, ещё даже строчку не отслужил, а уже майор

kostyl

ужас, кошмар. наказать виновных

Uynachalnica

А хоть и младший, то все равно на него учиться надо.

rumatam

ага и бензин подорожал в очередной раз, мы то в проигрыше чему радоваться, доходам Миллера и Потанина?