НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Глава АвтоВАЗа заявил о доминировании Lada и сел в Mercedes

Источник:
Sibnet.ru
326 3
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов и Mercedes
Фото: © кадр из видео телеграм-канала «Юнашев LIVE»

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил о доминирующем положении Lada на автомобильном рынке России, а после уехал на Mercedes — видео опубликовано в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

«Сегодня Lada как бренд занимает наибольшую долю на автомобильном рынке продаж нашей страны, около четверти. Любой другой китайский бренд как минимум на два шага, в два раза ниже этой планки. Поэтому если не монопольное, до доминирующее положение Lada занимает на нашем рынке», — сказал Соколов журналисту Александру Юнашеву.

Глава АвтоВАЗа не считает повышение утильсбора мерой господдержки, по его словам, это регулирующее условие, при котором компании, вкладывающиеся в локализацию производства, получают возмещение.

При этом Соколов подчеркнул, что в балансе «АвтоВАЗа» нет адресных мер поддержки, и ни о каких таких мерах ему неизвестно.

В следующем видео Соколов после беседы садится в автомобиль Mercedes и уезжает.

Авто #Автопром #Общество
Обсуждение (3)
