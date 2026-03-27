Глава АвтоВАЗа заявил о доминировании Lada и сел в Mercedes

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил о доминирующем положении Lada на автомобильном рынке России, а после уехал на Mercedes — видео опубликовано в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

«Сегодня Lada как бренд занимает наибольшую долю на автомобильном рынке продаж нашей страны, около четверти. Любой другой китайский бренд как минимум на два шага, в два раза ниже этой планки. Поэтому если не монопольное, до доминирующее положение Lada занимает на нашем рынке», — сказал Соколов журналисту Александру Юнашеву.

Глава АвтоВАЗа не считает повышение утильсбора мерой господдержки, по его словам, это регулирующее условие, при котором компании, вкладывающиеся в локализацию производства, получают возмещение.

При этом Соколов подчеркнул, что в балансе «АвтоВАЗа» нет адресных мер поддержки, и ни о каких таких мерах ему неизвестно.

В следующем видео Соколов после беседы садится в автомобиль Mercedes и уезжает.