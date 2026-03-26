Михалков поблагодарил Путина за «новую жизнь» Ефремова

Режиссер Никита Михалков выразил признательность президенту России Владимиру Путину за возвращение актера Михаила Ефремова на сцену на заседании совета по культуре.

«Именно благодаря вам, Владимир Владимирович, сегодня на сцене новую жизнь обрел Миша Ефремов», — сказал Михалков.

Режиссер пригласил Путина в театр на спектакль «Без свидетелей», в котором Ефремов играет вместе с Анной Михалковой.

Актер в июне 2020 года стал виновником ДТП, в котором погиб другой водитель, 57-летний курьер Сергей Захаров. Ефремов был пьян. Суд приговорил его к восьми годам колонии. Он вышел условно-досрочно в апреле 2025 года.

О том, что актер будет работать в театре Михалкова, первой рассказала журналистка Ксения Собчак. По ее словам, он написал режиссеру личное письмо, которое его тронуло.