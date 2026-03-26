Машков пожаловался Путину на запреты наследников великих писателей

Некоторые покинувшие Россию наследники авторов запрещают ставить спектакли по мотивам их произведений в российских театрах, заявил глава Союза театральных деятелей Владимир Машков на заседании совета при президенте по культуре и попросил помощи у Владимира Путина.

«Геноцид российской культуры продолжается, и эти так называемые наследники не понимают, что их отказ приведет к забвению самих авторов», — приводит слова Машкова пресс-служба Кремля.

По словам Машкова, в прошлом году возникла правовая неопределенность при постановке в Театре Олега Табакова пьесы Александра Володина «С любимыми не расставайтесь», проблемы возникают и с постановками произведения Михаила Булгакова. Как рассказал худрук Театра Табакова, наследники отвечают, что не считают корректным давать права в условиях сегодняшней ситуации.

Деятель культуры попросил главу государства способствовать изменению действующего законодательства, чтобы ставить спектакли и использовать произведения без согласия правообладателей, которые не являются авторами, если наследник не отвечает на запросы или ставит заведомо невыполнимые для театра условия.

«Важная проблема, согласен. Как вы выразились, так называемые наследники, они имеют определенные права, иногда злоупотребляют этими правами. Надо посмотреть на нормативную базу и соответствующим образом отреагировать», — ответил Путин.

Год назад режиссеру и худруку двух московских театров — Театра на Бронной и Сцены «Мельников» — Константину Богомолову запретили ставить спектакль по мотивам романа Булгакова «Мастер и Маргарита». С запретом на постановку выступил внук последней жены писателя Елены Шиловской Сергей. Он же запретил режиссеру Андрею Пронькину ставить пьесу Булгакова «Иван Васильевич».