НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Провайдера впервые наказали за доступ пользователей к YouTube

Источник:
Sibnet.ru
395 3
YouTube
Фото: © Sibnet.ru

Мировой суд Санкт-Петербурга оштрафовал интернет-провайдера «Тинко» за то, что клиенты компании сохраняли доступ к YouTube в обход системы блокировок, сообщила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Это первое подобное дело в городе и, возможно, в стране.

По данным суда, на сети связи провайдера были установлены необходимые средства для фильтрации трафика. Однако Центр мониторинга зафиксировал, что доступ к YouTube сохранялся, а сессии на ТСПУ отсутствовали. Таким образом, трафик проходил в обход установленной системы, что является нарушением закона.

Суд учел принцип справедливости и снизил штраф ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи (от 500 тысяч до 1 миллиона рублей).

Роскомнадзор начал последовательное замедление YouTube в России в июле 2024 года из-за многочисленных нарушений российских законов со стороны платформы. 11 февраля 2026 года домен видеохостинга YouTube перестал определяться через DNS-серверы, подконтрольные РКН.

В январе 2026 года Роскомнадзор выявил у 33 операторов нарушения правил установки ТСПУ, сообщало ведомство. По четырем фактам уже состоялись судебные разбирательства и нарушителям были выписаны штрафы. Еще по шести фактам материалы направлены в суд. О том, доступ к каким ресурсам сохранялся у пользователей, не сообщалось.

Хайтек #Интернет #Общество
Обсуждение (3)
