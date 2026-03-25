Путин посвятит день российской культуре

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин среду, 25 марта в День работника культуры наградит лауреатов произведений для детей и молодых авторов, а также встретится с членами президентского Совета по культуре и искусству, сообщила пресс-служба Кремля.

День работника культуры был учрежден указом президента России в 2007 году. Он ежегодно отмечается 25 марта. Это день Путин традиционно начнет с поздравления работников это сферы. Затем пройдет церемония награждения

«Владимир Путин примет участие в церемонии вручения премий для молодых деятелей культуры и премий за произведения и проекты для детей и юношества за 2025 год», — сказано в сообщении.

Также в этот день российский лидер проведет заседание Совета по культуре в режиме видеоконференции. В рамках заседания запланировано обсуждение широкого круга вопросов, посвященных киноиндустрии, литературе, балетному искусству.

