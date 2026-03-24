Красноярская полиция забрала четырех котят у пьяного водителя

Инспекторы ДПС спасли четырех котят, обнаруженных в автомобиле пьяного водителя без прав, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Полицейские в Нижнеингашском районе остановили легковушку, которая привлекла их внимание слишком высокой скоростью. Водитель, который с женой ехал из поселка Курагино в Улан-Удэ, был пьян и не имел прав на управление автомобилем.

В салоне машины сотрудники увидели четырех котят. Мужчина рассказал, что он гостил у брата, который отдал ему питомцев, так как хотел от них избавиться. Водитель заявил, что ему животные тоже не нужны и отказался их забирать.

Инспекторы забрали котят в служебный гараж, накормили и обогрели. Найти им новых хозяев за короткий срок не удалось, поэтому детеныши отправились в центр помощи животных «Четыре лапы и хвост» в Канске.