НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Красноярская полиция забрала четырех котят у пьяного водителя

Источник:
Sibnet.ru
168 0

Инспекторы ДПС спасли четырех котят, обнаруженных в автомобиле пьяного водителя без прав, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Полицейские в Нижнеингашском районе остановили легковушку, которая привлекла их внимание слишком высокой скоростью. Водитель, который с женой ехал из поселка Курагино в Улан-Удэ, был пьян и не имел прав на управление автомобилем.

В салоне машины сотрудники увидели четырех котят. Мужчина рассказал, что он гостил у брата, который отдал ему питомцев, так как хотел от них избавиться. Водитель заявил, что ему животные тоже не нужны и отказался их забирать.

Инспекторы забрали котят в служебный гараж, накормили и обогрели. Найти им новых хозяев за короткий срок не удалось, поэтому детеныши отправились в центр помощи животных «Четыре лапы и хвост» в Канске.

Еще по теме
Почему нельзя завести домашнюю коалу
Кот с трехцветными глазами стал звездой соцсетей. ВИДЕО
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Дикий кот лишил выдру обеда. ВИДЕО
смотреть все
Жизнь #Звери #Красноярск
Читайте также
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Самое популярное
Сериал «Большой человек» с покойным Романом Поповым выйдет на ТНТ
Умер легендарный Чак Норрис
США объявили Россию ядерной угрозой
Лиса сняла маску в шоу «Маска»
Обсуждение (0)
Картина дня
Умер легендарный Чак Норрис
Венгрия и Словакия заблокировали выплату Украине кредита ЕС
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана
Началась скрытая блокировка Telegram в России
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
33
Трамп объявил мораторий на удары по Ирану
15
ПВО Ирана поразила истребитель‑невидимку F‑35. ВИДЕО
14
ЕС исключил закупки российского газа даже в случае энергоколлапса
10
Умер легендарный Чак Норрис
10
Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива