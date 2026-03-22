Почему пожилые люди чувствительны к магнитным бурям

Источник:
«Москва 24»
Бабушка измеряет давление
Фото: © Freepik.com/

Пожилые люди чувствительны к магнитным бурям из-за возрастного снижения адаптационных способностей и хронических болезней. В такие дни им нужно особенно следить за здоровьем, предупредила врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

Во время геомагнитных возмущений ритм сердца становится менее гибким, сосуды — чувствительнее, а давление может колебаться даже у тех, кто обычно чувствует себя стабильно.

«Метеочувствительные пожилые люди особенно сильно ощущают магнитные бури. Может быть слабость, они говорят, что "нет сил", могут быть изменения в артериальном давлении как в сторону снижения, так и повышения», — сказала Маршинцева в беседе с изданием «Москва 24».

Врач посоветовала в этот период внимательнее относиться к своему здоровью и правильно питаться — включать в рацион овощи, отказаться от соленых и консервированных продуктов.

«Часто нужно корректировать с врачом дозы гипотензивных препаратов», — заключила кардиолог.

