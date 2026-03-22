Сохранившегося в вечной мерзлоте мамонтенка Любу показали в Томске

Сохранившегося в вечной мерзлоте мамонтенка Любу представили на специальной выставке в Томском областном краеведческом музее имени М.Б. Шатилова, говорится на сайте учреждения.

«Эта уникальная экспозиция расскажет о Любе — детеныше шерстистого мамонта, который пролежал в вечной мерзлоте более 40 тысяч лет, пока не был найден в 2007 году в ямальской тундре», — сказано в сообщении.

Мамонтенка обнаружил в 2007 году оленевод Юрий Худи в районе реки Юрибей и назвал находку в честь своей жены. Тело детеныша прекрасно сохранилось: остались кожный покров, хобот, все остальные части тела

Мамонтенок погиб в возрасте около одного месяца примерно 42 000 лет тому назад. Его вес — 30 килограммов. Люба принадлежала той ветви мамонтов, которые по существовавшему перешейку мигрировали в Северную Америку, а затем вернулись назад, на свою историческую родину

Детеныш утонул, задохнувшись в глинистой массе. После этого тело законсервировалось под действием лактобактерий, что обеспечило его сохранность в вечной мерзлоте и защитило от падальщиков.

Выставка «40 000 лет и зим. Долгий сон мамонтенка Любы» будет работать с 21 марта по 15 мая 2026 года.