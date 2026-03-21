Чиновников обяжут пользоваться мессенджером Mах

Forbes
Мессенджер Max
Чиновники будут обязаны пользоваться мессенджером Мах при исполнении должностных обязанностей, а также для «информирования граждан».

Соответствующие поправки внесены во второй пакет антимошеннических мер, пишет Forbes. В первом чтении этот пакет инициатив был принят 10 февраля и сейчас готовится ко второму. В случае принятия инициативы она вступит в силу в сентябре 2026 года.

При этом чиновникам в ряде случаев разрешат использовать другие мессенджеры в качестве исключения — для информирования граждан о работе государственных органов или обращений через государственные информационные системы.

Минувшим летом чиновникам, сотрудникам банков и других стратегических организаций запретили использовать зарубежные мессенджеры для общения с гражданами, эту меру приняли в целях борьбы с кибермошенничеством.

Мах за последний год стал одним из трех самых популярных мессенджеров в России — в марте представители платформы отчитались, что в нем зарегистрировано больше 100 миллионов пользователей.

Еще по теме
Кто такие Герои России: история главной награды страны
Молодые россияне перестали жалеть о распаде СССР
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана
Правнучку Хрущева объявили иноагентом
смотреть все
Читайте также
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Самое популярное
Игра Battlefield 6 станет бесплатной
Началось замедление домашнего интернета в России
Зеленский рассказал о «плохом предчувствии» по поводу переговоров
Найдена причина инфицирования скота в Новосибирской области
Кто такие люди-нарциссы
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Все статьи
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
30
Трамп заявил, что захват Кубы станет для него честью
27
Трамп пригрозил НАТО «плохим будущим»
22
Найдена причина инфицирования скота в Новосибирской области
20
Трамп потребует от Японии участия в борьбе Ираном
18
Трамп заявил о предотвращении Третьей мировой нападением на Иран