Чиновников обяжут пользоваться мессенджером Mах

Чиновники будут обязаны пользоваться мессенджером Мах при исполнении должностных обязанностей, а также для «информирования граждан».

Соответствующие поправки внесены во второй пакет антимошеннических мер, пишет Forbes. В первом чтении этот пакет инициатив был принят 10 февраля и сейчас готовится ко второму. В случае принятия инициативы она вступит в силу в сентябре 2026 года.

При этом чиновникам в ряде случаев разрешат использовать другие мессенджеры в качестве исключения — для информирования граждан о работе государственных органов или обращений через государственные информационные системы.

Минувшим летом чиновникам, сотрудникам банков и других стратегических организаций запретили использовать зарубежные мессенджеры для общения с гражданами, эту меру приняли в целях борьбы с кибермошенничеством.

Мах за последний год стал одним из трех самых популярных мессенджеров в России — в марте представители платформы отчитались, что в нем зарегистрировано больше 100 миллионов пользователей.