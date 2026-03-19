Продажи компьютеров в России резко упали

«Ведомости»
Розничные продажи настольных персональных компьютеров в России упали на треть из-за удорожания компонентов и смены предпочтений, следует из данных компании «Интеллектуальная аналитика»

В России розничные продажи настольных персональных компьютеров уменьшились на 25-30% как в количественном, так и в денежном эквиваленте — до 981 тысячи устройств и 48 миллиардов рублей, подсчитали для «Ведомостей» эксперты компании «Интеллектуальная аналитика».

Столь резкое снижение продаж обусловлено подорожанием электронных компонентов и изменением покупательских предпочтений. Прогнозы показывают, что такая ситуация на рынке сохранится и в 2026 году, отметили аналитики.

По словам директора IT-компании EvApps Альфреда Столярова, офисы активно переходят от ПК к ноутбукам и мини-компьютерам из Китая.

