Иран ударит по Израилю в качестве мести за гибель Лариджани

Иран объявил об очередной волне ракетных ударов по Израилю в качестве мести за гибель секретаря Высшего совета нацбезопасности страны Али Лариджани, заявила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«КСИР объявляет о 61-й волне ракетных ударов по Израилю в качестве мести за мученичество иранского Лариджани», — приводит сообщение иранский телеканал Press TV.

Ранее Тегеран официально подтвердил смерть Лариджани. Он погиб вместе сыном Мортазой, заместителем секретаря Совета национальной безопасности Алирезой Баятом и «группой ревностных охранников», сообщила пресс-служба Совбеза Ирана.

Лариджани отвечал за переговоры по основным вопросам национальной безопасности, в том числе по ядерной программе Ирана. Президент исламской республики Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть за его гибель.