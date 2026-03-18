НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Иран ударит по Израилю в качестве мести за гибель Лариджани

Источник:
Sibnet.ru
228 1
Пуск иранской ракеты
Фото: Vahid Reza Alaei / CC BY 4.0

Иран объявил об очередной волне ракетных ударов по Израилю в качестве мести за гибель секретаря Высшего совета нацбезопасности страны Али Лариджани, заявила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«КСИР объявляет о 61-й волне ракетных ударов по Израилю в качестве мести за мученичество иранского Лариджани», — приводит сообщение иранский телеканал Press TV.

Ранее Тегеран официально подтвердил смерть Лариджани. Он погиб вместе сыном Мортазой, заместителем секретаря Совета национальной безопасности Алирезой Баятом и «группой ревностных охранников», сообщила пресс-служба Совбеза Ирана.

Лариджани отвечал за переговоры по основным вопросам национальной безопасности, в том числе по ядерной программе Ирана. Президент исламской республики Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть за его гибель.

Оборона #Военная политика #Армия
Читайте также
Самое популярное
Обсуждение (1)
Картина дня
Мультимедиа
Топ комментариев

