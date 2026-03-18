Иран заявил об убийстве одного из лидеров страны Али Лариджани

Секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб вместе с сыном Мортазой, сообщила пресс-служба Совбеза страны. Президент страны Масуд пообещав «суровую месть» ответственным за это.

Ранее об убийстве Лариджани в результате авиаудара сообщил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац.

Лариджани погиб вместе сыном Мортазой, заместителем секретаря Совета национальной безопасности Алирезой Баятом и «группой ревностных охранников», говорится в сообщении, опубликованной в телеграм-канале пресс-службы иранского Совбеза.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил соболезнования по поводу смерти Лариджани, пообещав «суровую месть» ответственным за это.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил также о гибели командующего народным ополчением «Басидж» генерал-майора Голамрезы Сулеймани.

КСИР сообщил, что похороны Лариджани, Сулеймани и остальных погибших состоятся 18 марта. Их тела захоронят вместе с моряками фрегата Iris Dena, который 4 марта был потоплен американской атомной подлодкой у берегов Шри-Ланки.