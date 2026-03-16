Россияне стали чаще расплачиваться лицом

Доля бесконтактных платежей, в том числе по биометрии (лицу), резко выросла в России в 2025 году, следует из отчета Банка России, посвященного статистике национальной платежной системы.

Объем платежей по QR-коду и биометрии в 2025 г. вырос в 1,4 раза — до 5,7 триллиона рублей, их число увеличилось в 1,8 раза — до 4 миллиардов платежей, говорится в отчете Центробанка.

При этом объем платежей по QR-кодам вырос на 33% — до 5,5 триллиона рублей, их число увеличилось в 1,7 раза и достигло 3,8 миллиарда рублей.

Объем операций по биометрии, в том числе по лицу (Face Pay), вырос до 151,6 миллиарда рублей по сравнению с 21,6 миллиарда рублей годом ранее, количество платежей увеличилось до 195 миллионов против 33,1 миллиона операций в 2024 году.