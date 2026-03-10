НАВЕРХ
Потерявшихся граждан известят через «Госуслуги»

Источник:
Sibnet.ru
292 0
портал Госуслуг
Фото: © Sibnet.ru

Президент Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому граждане будут получать извещения от МВД через «Госуслуги» в том случае, если их ищут родные или другие лица. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения касаются закона «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».

В частности, граждане теперь получат право обращаться в территориальный МВД в случае, если им необходимо найти другого человека и установить с ним контакт. В свою очередь, отделение МВД сможет отправить извещение разыскиваемому гражданину через «Госуслуги».

Извещение требуется, чтобы «потерявшийся» гражданин принял решение о том, будет ли предоставлять сведения о себе разыскивающим его людям. В документе будет содержаться информация о заявителе и причина его обращения.

Если данных для нахождения гражданина недостаточно или человека нет в базе, то отделение МВД известит разыскивающего об отказе с указанием причин.

Жизнь #Законы
