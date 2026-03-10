НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Иран ударил по НПЗ и топливным резервуарам в Израиле

Иранские беспилотники атаковали нефте- и газоперерабатывающий заводы в израильском городе Хайфа, сообщила пресс-служба иранской армии.

«Отважные бойцы ВВС Ирана в ответ на нападение на нефтехранилища страны нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по нефтеперерабатывающему и газоперерабатывающему заводам, а также топливным резервуарам сионистского режима в Хайфе», — приводит агентство Tasnim сообщение армии.

Израильская сторона сообщила о пусках ракет и БПЛА по району Хайфы и работе средств ПВО. При этом в сообщениях говорилось, что критически важные инфраструктурные объекты продолжают работу.

Ранее армия Израиля нанесла удары по нескольким нефтяным хранилищам в Тегеране и его пригороде Кередже. Это стало первым случаем атак на энергетическую инфраструктуру Ирана с начала эскалации конфликта.

Тегеран в ответ пообещал атаковать энергообъекты на Ближнем Востоке, если Вашингтон и Тель-Авив продолжат бить по аналогичным целям в Иране.

Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ракетными ударами.

Оборона #Конфликты #Военная политика
