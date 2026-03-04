НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Глава МВД пожаловался на разбегающихся полицейских

Источник:
ТАСС
211 3
Полиция, МВД
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Кадровый дефицит стал одной из важнейших проблем МВД России, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев. По его словам, с 2020 года из органов внутренних дел уволилось около 350 тысяч сотрудников.

«Текучесть кадров огромная. С 2020 года ушло 350 тысяч. Личный состав обновился фактически наполовину. Только в прошлом году вновь принято на аттестованные должности 58 тысяч человек, а уволилось 80 тысяч», — сказал министр на расширенной коллегии МВД.

Колокольцев отметил, что из-за нехватки кадров полностью разукомплектован ряд подразделений в некоторых районных отделах полиции. По итогам прошедшего года общее количество вакансий составило 212 тысяч.

В первую очередь это ключевые службы ведомства — патрульно-постовая, уголовный розыск, участковые уполномоченные. Наиболее критическая ситуация наблюдается в районном звене территориальных органов МВД, где есть полностью разукомплектованные подразделения.

Еще по теме
Число заключенных в России резко сократилось
Россиянки назвали сумму для подготовки к первому свиданию
Перенесен срок оплаты услуг ЖКХ
Запрет на иностранные слова на вывесках вступил в силу
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
WhatsApp предложил россиянам авторизацию через ключ доступа
НАТО задумалось о полной морской блокаде России
Иранская ракета упала на отель в Дубае с российскими туристами
Глава офиса Зеленского предложил раздел России
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Топ комментариев

_ASUS__

лживая циничная и лицемерная чушь от тебя это не что то странное и удивительное а естественная реакция...

-2rist-

а кто то же и правда верит что это борьба с наркоторговлей, а не захват и полный контроль над этой самой...

se 34

Иран надеялся заключить сделку. А Американцы просто беспрерывно подтягивали войска, помниться басня "Волк...

Удавиков

У Путина цвета для линий ещё не закончились?