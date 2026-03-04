Глава МВД пожаловался на разбегающихся полицейских

Кадровый дефицит стал одной из важнейших проблем МВД России, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев. По его словам, с 2020 года из органов внутренних дел уволилось около 350 тысяч сотрудников.

«Текучесть кадров огромная. С 2020 года ушло 350 тысяч. Личный состав обновился фактически наполовину. Только в прошлом году вновь принято на аттестованные должности 58 тысяч человек, а уволилось 80 тысяч», — сказал министр на расширенной коллегии МВД.

Колокольцев отметил, что из-за нехватки кадров полностью разукомплектован ряд подразделений в некоторых районных отделах полиции. По итогам прошедшего года общее количество вакансий составило 212 тысяч.

В первую очередь это ключевые службы ведомства — патрульно-постовая, уголовный розыск, участковые уполномоченные. Наиболее критическая ситуация наблюдается в районном звене территориальных органов МВД, где есть полностью разукомплектованные подразделения.