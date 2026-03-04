Список запрещенных для женщин профессий пересмотрят

Пересмотр перечня профессий и производств, на которых запрещено работать женщинам, начнется в России в 2026 году.

Министерство труда и социальной защиты намерено убрать из списка профессии, которые связаны с управлением тяжелыми механизмами и оборудованием, пишет РИА Новости. Это позволит расширить доступ женщин к специальностям с приемлемым уровнем риска.

В частности, среди таких специальностей — машинист экскаваторов и погрузочных машин, работники на шахтах и в горнодобывающей промышленности. Сам процесс сокращения списка будет идти постепенно.

Первые изменения могут произойти в 2027 году, соответствующие сроки указаны в утвержденной правительством дорожной карте по реализации национальной модели целевых условий ведения бизнеса.

Такие меры направлены на обеспечение равных возможностей на рынке труда и будут способствовать повышению конкурентоспособности российской экономики.