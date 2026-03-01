НАВЕРХ
Богатыря рассекретили в шоу «Маска»

Sibnet.ru
Богатырь в 4 выпуске 7 сезона шоу «Маска»
Фото: © кадр из шоу «Маска»

Богатырь, Баран и Коралл стали номинантами на выбывание в четвертом выпуске седьмого сезона шоу «Маска». Маску в итоге снял Богатырь.

Зрители спасли Барана. Сергей Лазарев, Регина Тодоренко, Тимур Родригез и Валерия проголосовали за то, чтобы маску снял Богатырь. Только Филипп Киркоров хотел, чтобы себя рассекретил Коралл.

Члены жюри предполагали, что Богатырем может быть Сергея Глушко, больше известный как Тарзан, Гарик Харламов или Никита Кологривый. Не угадал никто. Под маской скрывался солист группы «Динамит» Илья Зудин.

В проекте осталось 11 участников: Баран, Месяц, Бобер, Коралл, Лягушка, Снегирь, Жираф, Гиппопотам, Сурикат, Лиса и Колибри.

Культгид #Мир ТВ
