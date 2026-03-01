НАВЕРХ
Тысячи российских туристов застряли на Ближнем Востоке

Источник:
Sibnet.ru
Аэропорт
Фото: © Pxhere.com

До 8 тысяч российских туристов с билетами на стыковочные рейсы через страны Персидского залива не могут вернуться в Россию из-за закрытия воздушного пространства в регионе, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Временные ограничения, введенные 28 февраля, затронули ОАЭ, Катар, Бахрейн и Оман — ключевые хабы для перелетов с Мальдив, Сейшел, Маврикия, Шри-Ланки, из Индонезии, Малайзии и стран Африки. Были отменены рейсы по ряду направлений, включая Дубай, Абу-Даби и Доху.

Часть вылетов, запланированных на 1 марта, формально значится в расписании, но, вероятно, не состоятся, отметили в АТОР.

Туристы, уже находящиеся в транзитных городах, вынуждены продлевать пребывание. Основной поток пассажиров приходится на авиакомпании Air Arabia, Qatar Airways, Emirates, flydubai, Gulf Air и Oman Air. В воскресенье в регионе было отменено более 700 рейсов.

Туроператоры пересаживают клиентов на альтернативные маршруты через Турцию и Китай, продлевают проживание в отелях. Организованные туристы не остаются в аэропортах на ночь. Главная сложность — отсутствие точных сроков возобновления полетов. Часть путешественников самостоятельно приобретает билеты через другие страны.

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Президент США Дональд Трамп пообещал, что удары будут продолжаться еще неделю.

