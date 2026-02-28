Вышла игра Resident Evil Requiem

Состоялся релиз игры Resident Evil Requiem от компании Capcom, которая стала продолжением культовой франшизы.

Игра доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2. В Steam новинка почти сразу установила рекорд франшизы по пиковому онлайну — количество геймеров, которые проводили время в игре одновременно, превысило 320 тысяч.

Resident Evil Requiem — девятая часть франшизы Capcom, действие игры вновь развернется в Раккун-Сити. В игре будет два главных героя: работающая в ФБР Грейс Эшкрофт и ветеран серии Леон Кеннеди.

Одно из нововведений — появление автомобиля, при помощи которого Леон будет перемещаться между локациями. Для этого в игру добавят машину Porsche. Играть за персонажей можно будет от первого или третьего лица на выбор.

Игра полностью переведена на русский язык, но не продается в российском регионе Steam по решению издателя.