Молодым россиянам предрекли жизнь с родителями

Молодые россияне теперь могут всю жизнь жить с родителями, не обращаясь за ипотекой на собственное жилье, такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев.

«Как показывает опыт других стран, которые переживают аналогичный демографический спад от Европы до Китая — малочисленная молодежь может всю жизнь жить по квартирам своих родителей, бабушек или дедушек», — цитирует Селезнева «Газета.Ru».

При этом большинство молодых граждан при таком сценарии остается в стареющем жилом фонде, которого в избытке и которое продолжает морально устаревать. Его невозможно продать за хорошие деньги.

«Реально удобное, современное, качественное жилье в хороших локациях — в дефиците, и за него борются самые успешные в карьере, предприимчивые, обеспеченные люди, то есть меньшинство», — отметил Селезнев.

По словам эксперта, для получения своего жилья у молодежи не будет никаких вариантов, кроме ипотеки. Она почти всегда дороже расходов на съем жилья, однако альтернатив у нее нет — молодым людям с планами на покупку квартиры придется копить на первый взнос.