Рассекречен советский архив контактов с НЛО

Американский исследователь паранормальных явлений Джордж Кнапп обнародовал в своем подкасте Weaponized документы, тайно вывезенные из России в 90-х годах. Они представляют собой уникальный архив контактов с НЛО, зафиксированных советскими властями.

Специалист длительное время изучал и переводил архив. Отмечается, что документы раскрывают серьезные масштабы исследований феномена, несмотря на то, что коммунистическое правительство еще в 1953 году официально признало НЛО «выдумкой империалистов».

Так, в СССР скрытно существовали сразу несколько программ изучения НЛО — самая первая стартовала в 1979 году. В архивах подробно задокументированы свидетельства очевидцев, которые наблюдали НЛО.

Так, 13 февраля 1989 года сотни людей в Нальчике стали свидетелями появления неизвестного объекта в форме медузы шириной более 130 метров — он летел на высоте около ста метров и состоял из роящихся огней. В частности, феномен наблюдали астрономы и военнослужащие.

Необычный инцидент был зафиксирован 27 июня 1979 года в окрестностях казахского Державинска — группа пионеров, сопровождаемая взрослыми, вступила в контакт с инопланетянами после наблюдения сильной вспышки.

Следователи, которые общались с детьми, пришли к выводу, что у всех очевидцев остались одинаковые и потенциально достоверные воспоминания об этих событиях, никаких признаков мистификации они не обнаружили.