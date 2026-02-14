НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Рассекречен советский архив контактов с НЛО

Источник:
Sibnet.ru
111 0
НЛО
Фото: Kevin M. Gill / CC BY 2.0

Американский исследователь паранормальных явлений Джордж Кнапп обнародовал в своем подкасте Weaponized документы, тайно вывезенные из России в 90-х годах. Они представляют собой уникальный архив контактов с НЛО, зафиксированных советскими властями.

Специалист длительное время изучал и переводил архив. Отмечается, что документы раскрывают серьезные масштабы исследований феномена, несмотря на то, что коммунистическое правительство еще в 1953 году официально признало НЛО «выдумкой империалистов».

Так, в СССР скрытно существовали сразу несколько программ изучения НЛО — самая первая стартовала в 1979 году. В архивах подробно задокументированы свидетельства очевидцев, которые наблюдали НЛО.

Так, 13 февраля 1989 года сотни людей в Нальчике стали свидетелями появления неизвестного объекта в форме медузы шириной более 130 метров — он летел на высоте около ста метров и состоял из роящихся огней. В частности, феномен наблюдали астрономы и военнослужащие.

Необычный инцидент был зафиксирован 27 июня 1979 года в окрестностях казахского Державинска — группа пионеров, сопровождаемая взрослыми, вступила в контакт с инопланетянами после наблюдения сильной вспышки.

Следователи, которые общались с детьми, пришли к выводу, что у всех очевидцев остались одинаковые и потенциально достоверные воспоминания об этих событиях, никаких признаков мистификации они не обнаружили.

Еще по теме
«Звено 19»: неразгаданная тайна Бермудского треугольника
Астрофизик счел объект 3I/ATLAS инопланетным кораблем
СМИ узнали о намеренном вранье Пентагона об НЛО
Похожий на птицу объект размером с планету заметили над Солнцем
смотреть все
Наука #Мистика
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Новый броневик разработали на базе «Буханки». ФОТО
Кадыров впервые высказался о сообщениях про ДТП с его сыном Адамом
Дуров прокомментировал замедление Telegram в России
Зеленский признался, что ждет смерти Путина
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

corrector

Шило в мешке не утаишь, сколько телеграм не запрещай..

kaisesq

(2010-х, предложив китайским пользователям лучший сервис) это и есть самое простое тогда меньше конкуренция...

andrei703333

Эти больничные и раньше были в большинстве своем формальностью, теперь ещё закрывать разрешили через...

nicollaich

Есть ведь на свете вменяемые политики.Не то, что в Цеевропе!.