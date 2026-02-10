Лавров посоветовал не впадать в восторг от Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не впадать в восторг от президента США Дональда Трампа, до урегулирования конфликта на Украине еще далеко

«Нам нельзя впадать в восторженное восприятие происходящего: что президент США Дональд Трамп "поставил на место" европейцев, Владимира Зеленского и требует от них выполнить... Это все хорошо, если мы хотим добиться мира на Украине, но пока еще мы не там»,— сказал Лавров в интервью РИА Новости.

По его словам, США при Трампе пытаются выдавить Россию с мирового энергетического рынка. «В странах, где у нас уже есть проекты, опыт работы, в том числе и у наших соседей, у ряда европейских стран, американцы работают над тем, чтобы переквалифицировать их энергетику на свои стандарты. Этого они тоже не скрывают», — отметил Лавров.

«Уже не говорю про санкции, тарифы, которые задираются до небес для стран, которые не слушаются американцев в отношении того, как надо работать с Российской Федерацией», — добавил глава МИД России.

Лавров пообещал Европе полноценный военный ответ

«Наш подход определен президентом [России Владимиром Путиным], исходя из наших национальных интересов. Мы не приемлем методы торговых, экономических, валютных войн, потому что злоупотребление долларом продолжается в невиданных масштабах. Главное — американцы этого не стесняются», — подчеркнул Лавров.