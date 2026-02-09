Россия даст полноценный военный ответ в случае нападения Европы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметив, что Москва на европейские страны нападать не собирается.

«Если вдруг Европа свои угрозы подготовиться к войне против нас реализует и начнет нападать на Российскую Федерацию, президент сказал: это будет не специальная военная операция с нашей стороны. Это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами в соответствии с доктринальными документами на этот счет», — сказал Лавров вы интервью НТВ.

Он подчеркнул, что Россия ведет специальную военную операцию на Украине и «ни на какую Европу» «не собирается нападать». По его словам, «нам это совершенно ни к чему».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно предупреждал, что Евросоюз целенаправленно готовится к большой войне с Россией.