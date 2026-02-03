Почему нельзя оставлять зарядку в розетке

Смартфоны, планшеты и ноутбуки требуют регулярной подзарядки. Многие оставляют зарядное устройство в розетке даже после того, как гаджет полностью заряжен. Однако безобидная на первый взгляд привычка таит в себе ряд серьезных рисков.

Сертифицированные оригинальные устройства имеют многократный запас прочности, при исправной проводке их круглосуточное подключение обычно безопасно. Риски возникают при использовании дешевых контрафактных зарядок и кабелей.

В чем опасность

Угроза пожара. Адаптер в розетке даже без подключенного устройства продолжает потреблять небольшое количество электроэнергии. Если зарядное устройство некачественное или повреждено, это может вызвать перегрев и возгорание.

Важно качество провода — поврежденная изоляция может вызвать внезапное короткое замыкание, а плохой контакт привести к регулярному искрению, что также грозит пожаром. Такая ситуация особенно опасна ночью, когда люди в квартире спят.

Фантомное потребление. Оставленная в розетке «спящая» зарядка продолжает расходовать электроэнергию — в среднем около двух ватт в час. Это немного, но в масштабах года такие потери становятся ощутимыми.

Накапливаемая усталость. В режиме ожидания адаптер продолжает потреблять небольшое количество энергии, и со временем это приводит к медленной деградации внутренних компонентов. В дальнейшем это вызывает отказ зарядки.

Внезапное повреждение. Существует риск повреждение зарядки при скачках напряжения. При внезапных перепадах напряжения в сети зарядное устройство, оставленное в розетке, может выйти из строя.

Как правильно заряжать устройства

Лучше всего отключать зарядку от сети сразу после использования. Не стоит оставлять устройства заряжаться на всю ночь — безопаснее делать это днем, когда процесс под контролем. Все зарядки и кабели необходимо периодически осматривать на предмет повреждений.

Для смартфонов, планшетов и ноутбуков следует использовать качественные оригинальные зарядки или сертифицированные аналоги от проверенных производителей. Также не стоит использовать на устройствах чужие зарядки.