Девять умерли за месяц в интернате Прокопьевска со вспышкой гриппа

Девять постояльцев психоневрологического интерната в Прокопьевске скончались в январе 2026 года, сообщило Министерство соцзащиты Кузбасса. В этом учреждении была вспышка «массового заболевания».

По данным ведомства, самому младшему из умерших было 19 лет, старшим — по 79 лет.

«Причинами ухода из жизни семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами», — говорится в сообщении ведомства. Специалисты уточняют причины смерти еще двух постояльцев.

На прошлой неделе Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за массового заболевания пациентов интерната в Прокопьевске. По данным Роспотребнадзора Кузбасса, у двоих пациентов подтвердилась внебольничная пневмония, у 46 человек — ОРВИ без клинических проявлений, в том числе грипп.

Источники NGS42 в учреждении рассказывали, что в интернате людей содержали в холодных помещениях, что могло привести к ухудшению их здоровья и осложнению заболеваний, также постояльцев кормили протухшими продуктами.