Ученые оценили угрозу найденных на Байкале ДНК-вирусов

Обнаруженные учеными в озере Байкал ДНК-вирусы не представляют опасности для человека, сообщил ученый Лимнологического института СО РАН в Иркутске Сергей Потапов.

Иркутские ученые ранее совместно с коллегами из НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в Санкт-Петербурге впервые провели полный анализ ДНК-вирусов в планктонной фракции Байкала. Статья исследователей опубликована Journal of Great Lakes Research.

«Пока сложно ответить на вопрос, кто выступает хозяином этих вирусов в Байкале. Мы предполагаем, что ими могут являться членистоногие, моллюски, рыбы», — цитирует Потапова издание «Наука в Сибири».

Проведенный сравнительный анализ аминокислот показал, что обнаруженные вирусы не могут поражать людей. Таким образом, нет никаких признаков опасности обнаруженных байкальских вирусов для человека.

Ученые выяснили, что некоторые байкальские ДНК-вирусы имеют сходство с аналогичными вирусами из США, Новой Зеландии, Швеции. Теперь исследователи собираются выяснить, с чем это связано.

ДНК-вирусы — это вирусы, геном которых состоит из дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). ДНК-вирусы распространены во всем мире, особенно в морских средах. Некоторые из них опасны для человека.