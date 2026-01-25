Маткапитал превысит 1 млн рублей в 2027 году

Общий размер материнского капитала с 2027 года превысит отметку в 1 миллион рублей, заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

С 1 февраля на уровень фактической инфляции будут увеличены порядка 40 пособий, в том числе размер материнского капитала.

«И уже в этом году материнский капитал на второго ребенка практически приблизился к величине в 1 миллион рублей. С большой долей вероятности можно предположить, что уже в следующем году материнский капитал на второго ребенка превысит размер в 1 миллиона рублей», — сказал ТАСС Нилов.

С 1 февраля размер материнского капитала проиндексируют на 5,6%. Маткапитал на первого ребенка возрастет до 729 тысяч рублей, доплата при рождении второго ребенка составит 234 тысяч, а если на первого ребенка маткапитал не оформлялся, то сумма на второго ребенка составит сразу 963 тысяч рублей. Таким образом, для достижения планки 1 миллиона рублей достаточно будет индексации этого размера примерно на 3,9%.

Программа маткапитала действует в России с 2007 года. Изначально выплата полагалась при рождении второго или последующего ребенка. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка.