Созданные нейросетью песни вошли в российские чарты

Созданные с помощью искусственного интеллекта композиции попали в российские чарты музыкальных стриминговых площадок.

Одним из самых прослушиваемых треков за новогодние праздники стал сгенерированный «Расскажи, Снегурочка» от проекта Sasha Komovich, пишут «Ведомости». Кавер на одноименную песню из мультфильма «Ну, погоди!» послушали 2 миллиона подписчиков «Яндекс Музыки».

Трек занял третье место в чартах стриминга. На «VK Музыке» песня вошла в пятерку самых прослушиваемых композиций, а на «Кион Музыке» заняла шестое место. Также в чарты попали сгенерированные треки «На мурмулях» проекта «Это радио» и «Ярмарка судеб» от Alena.

По оценкам экспертов, сейчас около 20% общего количества новых треков на музыкальных площадках — генеративный контент. При этом оценить точное количество ИИ-треков затруднительно, поскольку сервисы ориентируются на официальные заявления исполнителей.