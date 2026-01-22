Подсчитана стоимость владения Lada Iskra

Расходы владельца седана Lada Iskra составят 22-24 тысячи в месяц в зависимости от региона проживания, подсчитало агентство «Автостат».

Расчеты проводили на примере седана Lada Iskra в версии Comfort, оснащенного 1,6-литровым 8-клапанным двигателем (90 лошадиных сил) и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Его минимальная цена равна 1,277 миллиона рублей.

При условии, что владелец живет в Самарской области (этот регион — лидер по продажам Iskra) и в год будет проезжать 100 тысяч километров, он будет тратить на один километр пробега 13,8 рубля, в месяц —23 тысячи рублей.

За пять лет набежит 1,383 миллиона рублей. Больше всего денег уйдет на покупку бензина — 555,7 тысячи рублей. Это составляет 40% от общей суммы. Еще 30% образует потеря стоимости (408,6 тысячи рублей), которая неизбежна после покупки машины. Оставшиеся 30% – это затраты, связанные со страхованием автомобиля (ОСАГО и КАСКО), транспортным налогом, покупкой шин и проведением технического обслуживания.

Lada Iskra — автомобиль класса B (субкомпактный), представленный АвтоВАЗом в 2024 году. Должен заменить устаревшую Lada Granta. Построен на технологически независимой платформе, берущей начало от платформы CMF Renault–Nissan. Передний привод. Оснащается 1,6 литровыми двигателями мощностью 90-106 лошадиных сил в паре с пяти- или шестиступенчатой механической трансмиссией или же с вариатором WLY.