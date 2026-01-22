Где хранить книги в маленькой квартире

Многие люди, несмотря на засилье цифровых форматов, предпочитают бумажные книги. А они требуют пространства, и для владельцев небольших квартир их размещение становится непростой задачей.

Книги, как правило, хранят в специальных, шкафах и стеллажах. Но они отнимают много полезного пространства в небольшой квартире. Есть несколько оригинальных способов разместить библиотеку и при этом сэкономить место.

Полки под потолком

Книги можно убрать под потолок. Выбираем свободную стену и вешаем на самом верху полки в один-два ряда. Можно их расположить только над дверными проемами. При таком размещении полки не будут мешать. Комната же приобретет необычный вид.

За шторами у окна

Книги можно спрятать за шторами у окна. Для этого там нужно установить узкий стеллаж. Таким образом получится довольно вместительное хранилище, которое к тому же не будет создавать лишний визуальный шум.

На подоконнике

Для хранения книг можно использовать подоконник. По сути, это готовая книжная полка. Но дорогие издания с хорошей полиграфией там все же хранит не стоит из-за перепадов температур и воздействия солнечных лучей.

Стеллаж в торце шкафа

Узкий книжный стеллаж можно пристроить к торцу обычного платяного шкафа. Такой вариант займет совсем немного места. И он может стать стильным элементом декора, особенно, если украсить его сувенирами, вазами или небольшими живыми растениями.

На любой горизонтальной поверхности

Для размещения книг подойдет гардероб или полка. Их можно поставить вертикально, использовав боковые ограничители. Красивые книги можно положить горизонтально, стопкой, корешками вперед, и тогда они станут элементом декора.