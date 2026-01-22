Раскрыты подробности сделки Трампа по Гренландии

Предполагаемая сделка американского президента Дональда Трампа по Гренландии не предусматривает продажи острова США, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Ранее Трамп заявил, что продуктивная встреча с генсеком НАТО Марком Рютте заложила основу для будущего соглашения по Гренландии. Он пообещал не вводить пошлины против восьми европейских стран, которые сопротивлялись присоединению Гренландии к США.

«Власти Гренландии будут участвовать в "Золотом куполе" (системе противоракетной обороны. — Прим. ред.), и они будут участвовать в разработке полезных ископаемых — как и мы»,— заявил накануне телеканалу CNBC Трамп. Другие подробности сделки он раскрывать не стал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Зачем Трампу Гренландия

Газета The Telegraph узнала, что сделка по Гренландии не предусматривает продажу острова США. Речь идет о получении ряда земель для размещения военных баз. Эти земли будут считаться территорией США, и жить по американским законам, рассказали изданию источники.

По их словам, сделка также предполагает право США на разработку местных месторождений, в том числе редкоземельных металлов.