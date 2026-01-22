НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Раскрыты подробности сделки Трампа по Гренландии

Источник:
Sibnet.ru
322 1
Гренландия
Фото: © Freepik.com/

Предполагаемая сделка американского президента Дональда Трампа по Гренландии не предусматривает продажи острова США, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Ранее Трамп заявил, что продуктивная встреча с генсеком НАТО Марком Рютте заложила основу для будущего соглашения по Гренландии. Он пообещал не вводить пошлины против восьми европейских стран, которые сопротивлялись присоединению Гренландии к США.

«Власти Гренландии будут участвовать в "Золотом куполе" (системе противоракетной обороны. — Прим. ред.), и они будут участвовать в разработке полезных ископаемых — как и мы»,— заявил накануне телеканалу CNBC Трамп. Другие подробности сделки он раскрывать не стал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗачем Трампу Гренландия

Газета The Telegraph узнала, что сделка по Гренландии не предусматривает продажу острова США. Речь идет о получении ряда земель для размещения военных баз. Эти земли будут считаться территорией США, и жить по американским законам, рассказали изданию источники.

По их словам, сделка также предполагает право США на разработку местных месторождений, в том числе редкоземельных металлов.

Еще по теме
Трамп назвал себя диктатором
Путин оценил стоимость Гренландии
Трамп в Давосе утвердит состав «Совета мира»
Трамп и Зеленский проведут переговоры в центре Европы
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
СССР поставил точку в спорах о высадках американцев на Луну
Запад потребовал от России вернуть царские долги
Нью-Йорк воссоздали в Minecraft в натуральную величину. ВИДЕО
Ученые переместили Южный полюс
Обсуждение (1)
Картина дня
Раскрыты подробности сделки Трампа по Гренландии
Путин оценил стоимость Гренландии
Трамп назвал себя диктатором
Трудовой договор разрешат подписывать в Max
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

Wolf Hound

Лишать прав нужно этих толстолобиков!!

AK47PROSecurity

ЗА. А то всякие четырки да приоры уже заколепали.

Wolf Hound

25 лет за 11 жизней? ПОЗОР!!!!!!!!!!

ben2005

Убил одного - дадут 10 лет, убил 11 - 25. По два года за убийство!