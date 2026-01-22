Жуткие морозы под -60 накрыли Бурятию

Аномальные морозы не отпускают Бурятию: в четверг, 23 января, в Хоринском районе зафиксировали -56 градусов по Цельсию, сообщил глава республики Алексей Цыденов.

«Доброе утро, земляки. Всем хорошего дня.) А в Хоринском районе, в с. Тохорюкта на улице минус 56 градусов», — написал Цыденов в телеграм-канале, опубликовав фотографию термометра с соответствующей цифрой.

Бурятия сейчас находится во власти арктического циклона. Столбики термометров колеблются от -32 до -45 градусов.

Такая погода сохранится до конца недели. По прогнозам Бурятского Гидрометцентра, с 24 января ожидается постепенное ослабление морозов, 25-26 января — влияние южного циклона, местами снег различной интенсивности.