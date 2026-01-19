Боец UFC выложил черно-белое фото с сыном Кадырова после слухов о ДТП

Боец UFC Хамзат Чимаев опубликовал в соцсетях совместное фото с сыном главы Чечни Адамом Кадыровым и подписал его фразой «Пока мы верим, с нами ничего плохого не случится» на фоне сообщении, что Адам попал в тяжелое ДТП.

На черно-былом снимке Адам Кадыров отмечен как «кьонах» — «достойный человек», «благородный муж» в переводе с чеченского. Фотография архивная. Боец и раньше выкладывал фото с Адамом в черно-белой обработке.

Сообщения со ссылкой на анонимные источники о том, что 18-летний Адам Кадыров в Грозном якобы попал в серьезную аварию, появились в Сети в конце прошлой неделе. Ни фото, ни видео в публикациях на эту тему не было.

Фото: © @khamzat_chimaev

Утверждалось, что сын главы Чечни находится в реанимации, а затем его транспортировали в Москву. Телеграм-каналы писали, что вместе с Адамом Кадыровым в ДТП попал чемпион UFC Хамзат Чимаев, который якобы получил смертельные травмы и скончался.

Президент бойцовского клуба «Ахмат» Мурад Бичуев заявил РИА Новости, что Чимаев сейчас в Дубае, и с ним все в порядке.

Глава Чечни Рамзан Кадыров после появления публикаций об аварии выложил видеозапись церемонии вручения Адаму очередной награды — медали «За заслуги в повышении безопасности атомных станций», присвоенной ему «за содействие в обеспечении безопасности Запорожской АЭС». Дату съемки он не указал, но журналисты по метаданным определили, что она велась за сутки до предполагаемого ДТП.